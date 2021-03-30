Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler için kampanyalar da yapılıyor. Bankalar maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara 750 lira promosyon ödüyor.

Ancak bunlar taban tutarlar. Bankalar bu tutarların altında ödeme yapamıyor, isterse daha fazla verme imkanına da sahip. Alınacak tutar kampanyalarla bin 700 liraya kadar çıkabiliyor. Burada bazı şartlar devreye girebiliyor, bunlara da dikkat etmek gerekiyor.