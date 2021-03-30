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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankaların promosyon yarışı kızıştı! SSK Bağ-Kur emekli banka promosyonu ne kadar? 2021 güncel promosyon fiyatları... Bankaların promosyon yarışı kızıştı! SSK Bağ-Kur emekli banka promosyonu ne kadar? 2021 güncel promosyon fiyatları... Emekli banka promosyonu ne kadar? 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar yeniden promosyon ödemesi alırken, yeni emekli aylığı bağlananlar da başvuru yapar yapmaz promosyon ödemesi alabiliyor. Hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği konusunda araştırmalar sürerken, bankalar müşterileri çekebilmek için adeta yarışa girdi. Banka banka promosyon tutarlarını sizler için haberimizde derledik. Peki, SSK Bağ-Kur emekli banka promosyonu ne kadar? İşte 2021 bankaların promosyon miktarları... Giriş Tarihi: 30.03.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 13:21
Milyonlarca emekliler için birçok kalem altında ek gelir kapısı bulunuyor. 2017 yılında hayata geçirilen banka promosyonu uygulaması geçtiğimiz yıl ilk aşamasını tamamlamıştı. 3 yıllık taahhüt süresinin dolduranlar ikinci promosyon ödemeleri alırken, yeni emekli olanlar da promosyon tutarları hakkında detayları araştırmaya başladı. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA gibi banka banka promosyon tutarlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilere 3 yılda bir ek gelir yolunu açan banka promosyonu fırsatı sürüyor. İlk kez 2017'de hayata geçen uygulama kapsamında milyonlarca emekli ikinci ödemeyi alırken, promosyon imkanından yeni emekliler de yararlanıyor.
Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler için kampanyalar da yapılıyor. Bankalar maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara 750 lira promosyon ödüyor.
Ancak bunlar taban tutarlar. Bankalar bu tutarların altında ödeme yapamıyor, isterse daha fazla verme imkanına da sahip. Alınacak tutar kampanyalarla bin 700 liraya kadar çıkabiliyor. Burada bazı şartlar devreye girebiliyor, bunlara da dikkat etmek gerekiyor.
BUNLARA DİKKAT!
'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, taban tutarı alırsınız. Bazı bankalar da şartsız tutarı artırıyor. Bu bankaları da seçebilirsiniz. Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara yüksek ödeme yapıyor. Bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla belirli tutarlarda harcama yapanlara promosyonu artırıyor. Bunlara dikkat edin.
Promosyon imzasını atmadan önce şartları iyice inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçün-biçin ve kararınızı verin. Ödeme aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa değerlendirmek mümkün. Bunun için kalan sürenin promosyonunu geri vermelisiniz.