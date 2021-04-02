Üretici ve market arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor! Sivri biber zam şampiyonu

Bayraktar, "Üreticide 35 kuruş olan kuru soğan 1,70 liraya, 40 kuruş olan patates 1,67 liraya, 67 kuruş olan lahana 2,71 liraya, 50 kuruş olan maydanoz 1,94 liraya, 2,73 lira olan süt 8,94 liraya satılıyor" dedi.