Rusya'dan Türkiye'ye Milli Muharip Uçak için flaş destek
Rusya, Türkiye'nin yerli imkanlarla üreteceği savaş uçağı Milli Muharip Uçak için destek açıklamasında bulundu. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Teşkilatı Sözcüsü Valeria Reshetnikova Rusya'nın daha önce Türk TF-X beşinci nesil avcı uçağını geliştirme programına katılmaya hazır olduğunu belirtti.
Türkiye'nin yerli imkanları ile üretimine hazırlandığı Milli Muharip Uçak (MMU) için alt yapı çalışmaları devam ederken, Rusya'dan Türkiye'ye üretim ve faaliyet alanlarında destek açıklaması geldi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Teşkilatı Sözcüsü Valeria Reshetnikova Türkiye ile iş birliğine hazırız dedi.
Türkiye'nin MMU-TF-X üretimi çalışmaları devam ediyor. Fizibilite çalışmalarının yanı sıra Ar-Ge ve paça konularında önemli adımlar atılırken, üretimde iş birliği konusunda Rusya'dan Türkiye'ye destek mesajı geldi.
"DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Teşkilatı Sözcüsü Valeria Reshetnikova Rusya'nın daha önce Türk TF-X beşinci nesil avcı uçağını geliştirme programına katılmaya hazır olduğunu belirtti.
Sözcü Reshetnikova "Türk tarafı uzun süredir kendi TF-X beşinci nesil savaş uçağını geliştirme projesini sürdürüyor. Rusya bu program kapsamında işbirliği olasılığını değerlendirmeye hazır." dedi.
SU-57 İÇİN GÖRÜŞME
Valeria Reshetnikova, yaptığı açıklamada Rusya'nın Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının olası teslimi konusunda Türkiye ile görüşmeye hazır olduğunu da söyledi.
MMU ÜRETİM, TESLİMAT VE UÇUŞ TAKVİMİ
Milli Muharip Uçak'ın çalışmaları devam ederken TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, projenin takvimine ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulunmuştu.
Kotil "5'inci nesil avcı uçağımız MMU'nun, 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkışını gerçekleştireceğiz. MMU, 2025'te ilk uçuşunu yapacak, 2029'da ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
21 metre uzunluğundaki savaş uçağının kanat açıklığı ise 14 metre, 6 metre de yüksekliği bulunuyor.
İtiş Gücü: 2 x 27.000 lb
Tavan İrtifa: 55.000 ft
Maks Hız: 1.8 Mach
PROJE HAKKINDA
TF-X Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeli ile karşılanması amaçlanmaktadır.
Yerli sanayinin azami düzeyde kullanılarak özgün tasarım faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.
İlk uçuşun 2023'te yapılması planlanmakta olup, uçağın prototipinin bu süreler içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Milli havacılık firmamız TUSAŞ (TAI) ile Projenin I. Dönem, I. Aşaması olan "Ön Tasarım" faaliyetleri için sözleşme imzalanmış olup, proje takvimine göre gerekli faaliyetlerin icrasına devam edilmektedir.