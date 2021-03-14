Rusya'dan Türkiye'ye Milli Muharip Uçak için flaş destek

İlk uçuşun 2023'te yapılması planlanmakta olup, uçağın prototipinin bu süreler içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Milli havacılık firmamız TUSAŞ (TAI) ile Projenin I. Dönem, I. Aşaması olan "Ön Tasarım" faaliyetleri için sözleşme imzalanmış olup, proje takvimine göre gerekli faaliyetlerin icrasına devam edilmektedir.