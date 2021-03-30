Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün açılışını yaptığımız yatırım ile Türkiye grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor. Çevre dostu yöntemlerle, düşük maliyetli ve endüstriyel boyutta üretim yapacak bu tesis, kapasitesi ile dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Varank ayrıca "Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onayı bekleniyor. Nisan ayında insan denemelerimize başlayacağız." dedi.

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