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Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: "Türkiye 10 ülkeden biri konumuna geliyor"

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , ", bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Türkiye 10 ülkeden biri konumuna geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün açılışını yaptığımız yatırım ile Türkiye grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor. Çevre dostu yöntemlerle, düşük maliyetli ve endüstriyel boyutta üretim yapacak bu tesis, kapasitesi ile dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Varank ayrıca "Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onayı bekleniyor. Nisan ayında insan denemelerimize başlayacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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