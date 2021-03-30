Küresel güçler Türkiye ile işbirliği için sıraya girdiler! ABD, Rusya ve Çin başı çekiyor

ÇİN'LE STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde ekonomik iş birliği başta olmak üzere pandemi ile mücadele, Kuşak Yol Projesi, ileri teknoloji, 5G, yapay zekâ gibi birçok alanda iki ülke arasında atılacak adımlar ele alındı.

Bu ziyaret önceki ziyaretlerin aksine ilk defa Çin'in geleneksel rutin konularının ötesinde farklı alanlarda yeni açılımlar sundu. Daha önceki ziyaretlerde genelde ticaret hacmi, kültürel iş birliği gibi konular konuşulurken ilk defa Çin, Türkiye ile uluslararası sistemin, küresel düzenin ve BM sisteminin yeniden kurgulanması üzerine iş birliği yapmak istediğini açıkça belirtti. Türkiye ile politik alanda da birlikte olmak istediklerinin mesajını veren Çin, Orta Doğu'da barış ve istikrar için Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini gündeme getirdi.