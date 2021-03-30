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Hükümet vatandaş odaklı reform adımları için düğmeye bastı! Dolaylı vergi yükü hafifliyor

ve Maliye Bakanı Elvan, dolaylı vergilerin payının yüzde 46.9’dan 39’a indiğini söyledi. Geliri düşük olan esnafa kalıcı olarak vergi muafiyeti, 'nun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenmesi, başta olmak üzere vatandaşı rahatlatacak düzenlemeler aralık sonuna kadar yaşama geçirilecek. Bakan Elvan, " uygulamasına ilişkin çalışma da son aşamaya geldi. asistanı adı altında bir sistem kuruyoruz" diye konuştu.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Hükümet vatandaş odaklı reform adımları için düğmeye bastı! Dolaylı vergi yükü hafifliyor

ve Maliye Bakanlığı, vergi sisteminde vatandaş odaklı reform adımları için kolları sıvadı. "Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeyi" esas alan hükümet, 2002'den bu yana KDV, ÖTV, damga vergisi ve vergisi başta olmak üzere dolaylı vergi yükünü de hafifletmeye devam ediyor.



Geliri düşük olan esnafa kalıcı olarak vergi muafiyeti, 'nun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenmesi, başta olmak üzere vatandaşı rahatlatacak düzenlemeler aralık sonuna kadar yaşama geçirilecek. Doğrudan vergilerin gelirler içindeki payında artış sağlanacak.



Hazine ve Maliye Bakanı beyanname verme, iade, zaman aşımı, defter tutma, fatura düzenleme gibi konuların yer aldığı Vergi Usul Kanunu'nu günün koşullarına uygun hale getirmeye yönelik çalışmayı belli noktaya getirdiklerini söyledi. Bakan Elvan, " uygulamasına ilişkin çalışma da son aşamaya geldi. asistanı adı altında bir sistem kuruyoruz" diye konuştu.



ORTALAMANIN ALTINDA

Bakan Elvan, 'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana dolaylı vergilerin ortalamasının 1.8 puan altında yüzde 9'a indiğine dikkat çekti. Bakan Elvan vergi gelirlerine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "'de dolaylı vergilerin payı 2002'de yüzde 46.9 iken bu oran önceki yıl yüzde 39 olarak gerçekleşti" dedi.



Bakan Elvan, vergi tarifesinde vergi dilimlerinin gelir seviyesi yükseldikçe arttığını anımsatarak, "Vergi tarifesine göre daha fazla gelir elde edenler için daha yüksek vergi oranları, daha az gelir elde edenler için daha düşük vergi oranları uygulanıyor. uygulaması ile belirlenen indirim tutarları, ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden düşülüyor" dedi.



3 ÇOCUKLU ÜCRETLİDE VERGİ SIFIRA İNDİ

Bakan Elvan, asgari ücretli olarak çalışan vatandaşların vergi yükünün uygulamalarıyla medeni durumlarına göre yüzde 1.45 ile 5.25 arasında olduğunu ifade etti. Bakan Elvan, üç çocuklu bir ücretli için asgari ücretin tamamının yılın büyük bir kısmında vergi dışı kaldığını, yükünün aylık olarak sıfıra kadar indirildiğini belirtti.



REFORM ADIMLARI TAMAMLANACAK

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının revize edilmesi, uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle karşılıklı anlaşma yönteminin kullanılması gibi reform adımlarının da yılsonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

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