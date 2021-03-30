Hükümet vatandaş odaklı reform adımları için düğmeye bastı! Dolaylı vergi yükü hafifliyor





3 ÇOCUKLU ÜCRETLİDE VERGİ SIFIRA İNDİ

Bakan Elvan, asgari ücretli olarak çalışan vatandaşların vergi yükünün AGİ uygulamalarıyla medeni durumlarına göre yüzde 1.45 ile 5.25 arasında olduğunu ifade etti. Bakan Elvan, üç çocuklu bir ücretli için asgari ücretin tamamının yılın büyük bir kısmında vergi dışı kaldığını, gelir vergisi yükünün aylık olarak sıfıra kadar indirildiğini belirtti.