Türkiye ile Ukrayna arasında uçak seferleri artırıldı

Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz ile Ukrayna Sivil Havacılık Otoritesi arasında gerçekleştirilen yazışmalar neticesinde; Antalya-Gazipaşa, Türk Havayolu Şirketleri için ülkemizdeki çıkış noktaları arasına eklendi ve Ukrayna Havayolu Şirketleri için de ülkemizdeki varış noktaları arasına eklenmiş oldu .İki Ülke arasında, sivil havacılık işbirliğinin geliştirilmesi amacına matuf yapılan bu değişiklik ile; Türk Havayolu Şirketleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Dalaman, Bursa, Adana ve Gazipaşa'dan çıkış yaparak Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa, Simferopol, Donetsk, Kharkiv, Lviv, Sivastopol, Kherson, Nikolayev, Vinnytsia, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk ve Zaporizhzhya'ya sefer düzenleyebileceklerdir" denildi.

"112 FREKANSLIK KAZANIM ELDE EDİLDİ"

Açıklamada Ukrayna Havayolu şirketlerinin ise Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa, Simferopol, Donetsk, Kharkiv, Lviv, Sivastopol, Kherson, Nikolayev, Vinnytsia, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk ve Zaporizhzhya'dan çıkış yaparak İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Dalaman, Bursa, Adana ve Gazipaşa'ya sefer düzenleyebilecekleri ifade edildi. Gazipaşa-Kiev hattı için haftalık 14 frekans, Gazipaşa ile Ukrayna'daki diğer noktalar (Dnipropetrovsk, Odessa, Simferopol, Donetsk, Kharkiv, Lviv, Sivastopol, Kherson, Nikolayev, Vinnytsia, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhya) için haftalık 7'şer frekans anlaşmaya eklendi. Ayrıca Bodrum-Kiev hattı için mevcut olan haftalık 7 frekans, 14 frekansa çıkartıldı. Bu kapsamda, ilave 1 nokta ve toplam 112 frekanslık kazanım elde edildiği ifade edildi.