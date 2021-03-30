Dünyanın cep telefonu üretim üssü Türkiye oluyor! İlk yerli model haftaya geliyor

Ticaret Bakanı Pekcan da video mesajında, şunları söyledi:

"Yatırımcılar Türkiye'nin geleceğine güveniyor. Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değil. Yatırım gerek teknoloji, gerekse ihracat potansiyeli yönüyle oldukça dikkat çekici ve stratejik. Xiaomi ve Salcomp'u, Türkiye'nin başarı serüvenine dahil oldukları için tebrik ediyor, 'aramıza hoş geldiniz' diyorum."

Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang, dünyanın 3 numaralı cep telefonu üreticisi olduklarını dile getirerek, "Kurduğumuz nesnelerin interneti platformu ile 289.5 milyon cihazı birbirine bağlıyoruz. 2020 yılı içinde yüzde 19.4 büyüyerek kullanıcılarımız için daha fazla çalışma imkanına sahip olduk. Bu ülkede yatırımlarımız Türkiye devleti destekleriyle devam edecek" açıklamasını yaptı.

Xiaomi'nin Redmi 9C modeli yeni fabrikada üretilecek.