Dünyanın cep telefonu üretim üssü Türkiye oluyor! İlk yerli model haftaya geliyor
Türkiye, hızla dünyanın cep telefonu üretim üssü haline geliyor. Çinli dev Xiaomi, 30 milyon dolar yatırımla İstanbul Avcılar’daki fabrikasını açtı. Yıllık 5 milyon kapasiteli üretim tesisinde 2 bin kişiye istihdam sağlanacak. Markanın ilk yerli modelinin haftaya satışa çıkması bekleniyor.
Türkiye'de cep telefonunda yerli üretim hamlesi büyüyerek sürüyor. Xiaomi ve partneri Salcomp'un, yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip İstanbul Avcılar'daki fabrikası açıldı. 14 bin metrekare üzerine kurulu fabrika yıllık 5 milyon adetlik üretim yapacak ve 2 bin kişiye de istihdam sağlayacak.
Fabrika açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan video mesajla katıldı. Açılış etkinliğine ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, Xiaomi Orta Doğu Başkanı Ronnie Wang, Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue, Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
İHRACAT KAPISI
Mustafa Varank, video mesajında, "Xiaomi ve Salcomp'un ortak yatırımından mutluluk duyuyoruz. 2 yıl önce Türkiye pazarına açılan Xiaomi, başarılı faaliyetlerini ülkemize yaptığı bu yatırımla taçlandırıyor. Türkiye markanın dünyada üretim gerçekleştirdiği dördüncü ülke. Bu yatırım Türkiye'nin küresel bir akıllı telefon üretim üssü olması yolunda bir köşe taşı oldu" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan da video mesajında, şunları söyledi:
"Yatırımcılar Türkiye'nin geleceğine güveniyor. Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değil. Yatırım gerek teknoloji, gerekse ihracat potansiyeli yönüyle oldukça dikkat çekici ve stratejik. Xiaomi ve Salcomp'u, Türkiye'nin başarı serüvenine dahil oldukları için tebrik ediyor, 'aramıza hoş geldiniz' diyorum."
Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang, dünyanın 3 numaralı cep telefonu üreticisi olduklarını dile getirerek, "Kurduğumuz nesnelerin interneti platformu ile 289.5 milyon cihazı birbirine bağlıyoruz. 2020 yılı içinde yüzde 19.4 büyüyerek kullanıcılarımız için daha fazla çalışma imkanına sahip olduk. Bu ülkede yatırımlarımız Türkiye devleti destekleriyle devam edecek" açıklamasını yaptı.
Xiaomi'nin Redmi 9C modeli yeni fabrikada üretilecek.
BÖLGESEL MERKEZ
Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue, Xiaomi ile atıl durumda olan bu fabrikayı yeniden inşa ederek son teknoloji üretim hatları kurduklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Bu tesisi Xiaomi akıllı telefonları için bölgesel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Türkiye'de de büyük işler başaracağımıza inanıyoruz."
İLK YERLİ MODEL SATIŞA ÇIKIYOR
Avcılar'daki fabrikada üretilen Xiaomi'nin giriş seviyesindeki modeli Redmi 9C'nin yerli versiyonu gelecek hafta satışa çıkıyor. 6.53 inç'lik ekran boyutu, 2 GB Ram, 32 GB dahili hafıza, MediaTek Helio G35 işlemci gibi teknik özelliklere sahip. İki orta segment modelin de üretimine başlanacak.
GİRİŞİMCİ DOSTU YATIRIM İKLİMİ
Başkan Tayyip Erdoğan, fabrikanın açılış törenine gönderdiği mesajda, "Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkanı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor" dedi.
Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomik reform paketinin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.
Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şükranlarımı sunuyorum."