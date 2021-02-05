05 Şubat 2021, Cuma
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Teknoloji devi Xiaomi Türkiye'de! Binlerce kişiye istihdam sağlayacak

Son dakika haberine göre; Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi , 30 milyon dolarlık yatırımıyla 2021'in ilk çeyreğinde 'de akıllı telefon üretimine başlayacağını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2021
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Teknoloji devi Xiaomi Türkiye'de! Binlerce kişiye istihdam sağlayacak

açıklamasına göre, şirketin 'da açacağı fabrika ile , markanın dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke olacak. Marka, bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika, yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.



HIZ KESMEDEN YATIRIM
Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu, Xiaomi ailesi olarak 2019'da Türkiye'de başlayan yolculuğun kendilerini bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Xiaomi olarak en önemli önceliklerinin bulundukları her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek olduğunu aktaran Liu, şunları kaydetti: "Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz."



DÜNYA DEVLERİ SIRADA
Salcomp Avrupa Direktörü ise "Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Xiaomi'nin yanı sıra dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden ve da geçen aylarda Türkiye'ye yatırım kararı aldığını ve 2021 yılı içerisinde üretime başlayacaklarını açıklamıştı. Öte yandan, akıllı telefon pazarının önemli aktörlerinin de aralarında bulunduğu diğer üreticilerin de Türkiye'ye yapacağı yatırımları açıklaması bekleniyor.

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