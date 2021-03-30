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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: AK Partili vekiller yeni turizm teşvik kanun teklifini TBMM'ye sundu! 2023 hedefleri için çok önemli

Son dakika: AK Partili vekiller yeni turizm teşvik kanun teklifini TBMM'ye sundu! 2023 hedefleri için çok önemli

milletvekilleri, 2023 turizm hedeflerine ulaşılması için öncelikli önemi bulunan düzenlemeler yapılması, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler, konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu, turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı yeni durumların belirlenmesini de içeren ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, Başkanlığına sundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika: AK Partili vekiller yeni turizm teşvik kanun teklifini TBMM'ye sundu! 2023 hedefleri için çok önemli

AK Parti milletvekilleri, 2023 turizm hedeflerine ulaşılması için öncelikli önemi bulunan düzenlemeler yapılması, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler, konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu, turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı yeni durumların belirlenmesini de içeren Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

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