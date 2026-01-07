ABD-Venezuela'ya sıcak gelişme: "Rodriguez ABD'den emir alacak"

ABD'nin Karakas'a yaptığı kanlı operasyon sonrasında Maduro'yu kaçırarak New York'a getirdi. Venezuela'da yeniden yapılan oylama sonucu Delcy Rodriguez yeni geçici hükümet başkanı seçildi. Bugün Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Rodriguez'in ABD'den emir alacağını resmen açıkladı.

Leavitt, "Başkan Yardımcısı Rubio ve başkanın tüm ulusal güvenlik ekibinin önderliğindeki Trump yönetimi, Venezuela'daki geçici yetkililerle yakın iletişim halinde. Şu anda Venezuela'daki geçici yetkililer üzerinde azami etkiye sahibiz. Geçici yetkililerle yakın koordinasyon içinde olmaya devam ediyoruz ve onların kararları Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenmeye devam edecek." şeklinde konuştu.