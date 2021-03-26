Ticaret Bakanlığından emlakçılara 1 Nisan uyarısı! Artık her önüne gelen ev kiralayıp satamayacak!

ÜÇ KOLDAN SIKI DENETİM

Emlakçılara yönelik 1 Nisan'da başlayacak yeni döneme ilişkin yenisafak.com'a konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Ticaret Bakanlığı bünyesinde ihbar hattının kurulduğunu belirterek, söz konusu tarih itibariyle bakanlık yetkililerinin, belediyelerin ve ilgili odaları sahaya inerek denetimlere başlayacağını ve belgesi olmayan işletmelerin artık bu işi yapamayacağını kaydetti.

Yetki belgesi olmadan emlakçılık işi yapanlara yönelik MASAK'ın da devrede olduğuna dikkat çeken Aşa, konuyla ilgili önemli bir gelişmeyi de paylaştı.