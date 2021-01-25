25 Ocak 2021, Pazartesi
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Kirada olan eve emlak vergisi ödenir mi? Emekliler emlak vergisi ödeyecek mi?

Belediyelere ödenen emlak vergisinin bazı vatandaşlar için istisnası var. Bunların başında emekliler geliyor. Ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler, şehit yakınları da kapsamda. Emeklilerin SGK’dan aldıkları maaşın dışında gelirleri yoksa ve sahip oldukları tek konut 200 metrekareden küçükse emlak vergisi ödemiyorlar.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Kirada olan eve emlak vergisi ödenir mi? Emekliler emlak vergisi ödeyecek mi?

Belediyelere ödenen emlak vergisinin bazı vatandaşlar için istisnası var.

Bunların başında emekliler geliyor.

Ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler, şehit yakınları da kapsamda.

Emeklilerin SGK'dan aldıkları maaşın dışında gelirleri yoksa ve sahip oldukları tek konut 200 metrekareden küçükse emlak vergisi ödemiyorlar.

Bu avantaj için, vatandaşın kendi konutunda oturması da gerekmiyor.

Bu konutu kiraya vermiş olup kendisi başka bir evde kirada oturuyorsa yine emekli vatandaş metrekare şartları da tutuyorsa emlak vergisi ödemiyor.

Ancak hatırlatalım, burada kira geliri için kira gelir beyannamesi verilmesi gerekiyor.

Emekli eğer dairesini iş yeri olarak kullanırsa emlak vergisi muafiyetinden yararlanamıyor.

Öte yandan hem kendi emekli maaşını hem de eşinden kalan ölüm maaşı alan emekli, 200 metrekareden küçük ve tek konut şartını da yerine getiriyorsa muafiyetten yararlanabiliyor.

SGK'dan alınan ikinci bir maaş ek gelir olarak değerlendirilmiyor.

YAZLIKLARA DİKKAT!
Şehirde oturan, zaman zaman kullandığı yazlığı olan emekliler için durum farklı değerlendiriliyor.

Emlak Vergisi Kanunu'nun kimlerin hangi şartlarda muaf olduğunu anlatan 8. maddesi şöyle: "Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz."

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