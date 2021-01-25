Kirada olan eve emlak vergisi ödenir mi? Emekliler emlak vergisi ödeyecek mi?

Emeklilerin SGK'dan aldıkları maaşın dışında gelirleri yoksa ve sahip oldukları tek konut 200 metrekareden küçükse emlak vergisi ödemiyorlar.

Bu avantaj için, vatandaşın kendi konutunda oturması da gerekmiyor.

Bu konutu kiraya vermiş olup kendisi başka bir evde kirada oturuyorsa yine emekli vatandaş metrekare şartları da tutuyorsa emlak vergisi ödemiyor.