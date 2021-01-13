Vatandaşa vergi muafiyeti imkanı! Bu şartları taşıyanlar emlak vergisinden muaf tutuluyor
Vergi mevzuatımız gelir elde edenlerden, mülk ve araç sahiplerinden vergi alıyor. Bu vergilerin bazı istisnaları da bulunuyor. Belli şartları taşıyanlar vergiden muaf tutuluyor. Muafiyetlerin olduğu vergilerden birisi de emlak vergisi. Belediyelere ödenen emlak vergisinden muaf olmanın yolları bulunuyor.
Vergi mevzuatımız gelir elde edenlerden, mülk ve araç sahiplerinden vergi alıyor. Bu vergilerin bazı istisnaları da bulunuyor. Belli şartları taşıyanlar vergiden muaf tutuluyor.
Muafiyetlerin olduğu vergilerden birisi de emlak vergisi. Belediyelere ödenen emlak vergisinden muaf olmanın yolları bulunuyor.
1- EMLAK VERGİSİ NEDİR?
Türkiye sınırları içerisinde bulunan bina, arsa ve araziden alınan vergi.
2- EMLAK VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?
Vergiye konu olan bina veya arazinin sahipleri veya hak sahipleri.
3- EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Emlak vergisi, yılda iki eşit taksit halinde ödenir. Eşit taksit halinde ödenir.
4- KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.
5- HER KONUT İÇİN İSTİSNA VAR MI?
Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor.
6- AYNI EV İKİ KİŞİNİN ÜZERİNDEYSE NE YAPILACAK?
200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.
7- YURT DIŞI EMEKLİLERİ HAK SAHİBİ Mİ?
Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Dolayısıyla yur tdışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.
8- KONUTTA OTURMA ŞART MI?
Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.
9- ÖLÜM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANABİLİR Mİ?
Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de vergi ödemiyor. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de emlak vergisi ödemiyor.
10- MÜRACAAT ETMEK GEREKİYOR MU?
Hak sahiplerinin belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor.
11- YANLIŞLIKLA ÖDENEN VERGİLER GERİ ALINABİLİR Mİ?
Evet, 5 yıllık geriye doğru ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz.
12- ARSASI OLAN EMEKLİLER BU HAKTAN YARARLANABİLİR Mİ?
Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli. İşyeri olanlar da yararlanamıyor.
13- KAT İRTİFAKLI TAPU SAHİPLERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?
Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.
14- HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN ÖDER Mİ?
Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.
15- YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANABİLİR Mİ?
Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar da yararlanabiliyor.
ORANLAR BELİRLENDİ
2020 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2021 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabında bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (Yüzde 9,11/2=) yüzde 4,555 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
ÖRNEK HESAPLAMA
Mükellef (A) Bursa ili, Nilüfer Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2014 yılında satın almıştır. 2020 yılı emlak vergi değeri 220 bin lira olan meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır: ● 2020 yılına ait emlak vergi değeri: 220.000 TL ● Yeniden değerleme oranı ile hesap: 220.000 X % 4,555
● Meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri: 230.021 TL ● Bin liraya kadar kesirler atılacak: 230.000 TL