Emlak yetki belgesi | 1 Ocak'ta yeni dönem başlıyor! İşte ayrıntıları

AÇIKTAN EMLAKÇILIK SONA ERECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre; Ülke genelinde kayıt dışı olarak bu işi açıktan yapan yaklaşık 500 bin kişinin alım satım yapmasının önüne geçecek düzenleme ile ofislere m2, emlakçılık yapacaklara ise mezuniyet ve staj şartı getirilirken belgesiz internet sitelerine ilan girişine de yasak getirilmiş bu düzenlemesinin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.