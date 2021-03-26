26 Mart 2021, Cuma
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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi

'nden Yönetim Kurulu Başkanı 'a ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Aydın'ın 26 Mart 2021 tarihinde Genel Müdürlüğü görevini devrettiği için, Bankalar Birliği'ndeki görevinin de tamamlandığı belirtildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi

, Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrederek, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini tamamladı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrettiğinden, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi de tamamlanmıştır.

YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Birliğin Statüsü'ne göre yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçilmektedir.

HÜSEYİN AYDIN'A TEŞEKKÜR

Birlik Başkanlığı'nı 20 Nisan 2011 tarihinden itibaren sürdüren Hüseyin Aydın'a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz."

Müdürü Hüseyin Aydın, bugün yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak. 15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın, bugün gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da görevini devredecek.



Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15.07.2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Hüseyin AYDIN, 26.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda görevini devredecektir. Genel müdürlük görevinden istifaen ayrılması söz konusu değildir."

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