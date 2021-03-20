Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
EKONOMİ AA
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını duyurdu.
Pekcan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını belirten Pekcan, bunun hayırlı olmasını diledi.