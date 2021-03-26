"BU KADAR DETAY BAŞKA ÜLKEDE YOK"

Bakan Elvan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında TÜFE hesabına dair (ay bazında ortalama madde fiyatları, ağırlıkları gibi) bu detayda veri yayımlayan başka ülke olmadığını belirtti. TÜİK'e bir müdahalenin söz konusu olmadığını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Ürettiği tüm istatistiklerde olduğu gibi TÜFE'yi de uluslararası normlarda, mesleki bağımsızlık, şeffaflık, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, AB ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramaları kullanarak hesaplıyor. Söz konusu değerlendirmeler yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açık. Bu alanda TÜİK dünyada en şeffaf kurumlar arasında yer alıyor.

Resmi istatistikler haricinde çeşitli kişi ve kurumların kendi ilgi alanları ve çalışmaları kapsamında ürettikleri veriler 'resmi istatistik' olarak kabul edilemez. Her ay yayımlanan TÜFE, bu konudaki tek resmi veridir. Hanelerin sosyo-ekonomik özelliklerini dikkate alarak değil Türkiye'de yaşayan tüm haneleri kapsayacak ve genel Türkiye ortalamasını yansıtacak şekilde hesaplanıyor."