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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş ekonomik reform açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş ekonomik reform açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak." ifadelerini kullandı.

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Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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