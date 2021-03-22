Son dakika: Bakan Elvan'dan fiyat istikrarı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, reform paketinde yer alan eylemlere hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, "Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir. Serbest piyasa mekanizmasında herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.

Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek.

Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.

Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır.