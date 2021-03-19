TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin: Karadeniz gazı için 10 kuyu açılacak





Ve şunu söylüyorlar; 'Biz aslında buralardan isteyerek ayrılmadık.' Başkentlerinden gelen telefonlar üzerine çekildiklerini ifade ettiler. Oradaki esas amaç, 'bu servis şirketleri de buradan çekilirse Türkiye de bu işlerden vazgeçer" idi. Millî gemilerimiz olması stratejisinin, aslında böyle bir bakış açısı vardı; bunun da haklı olduğunu görüyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN