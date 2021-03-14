14 Mart 2021, Pazar
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THY'den yolculara form uyarısı

'nin dünya çapındaki markası , yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan yolcular için uyarıda bulundu. 'den yapılan açıklamada, son 72 saat içinde giriş formunun doldurulması gerektiğini duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2021
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THY'den yolculara form uyarısı

Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."

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