THY'den yolculara form uyarısı
Türkiye'nin dünya çapındaki markası Türk Hava Yolları, yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan yolcular için uyarıda bulundu. THY'den yapılan açıklamada, son 72 saat içinde giriş formunun doldurulması gerektiğini duyurdu.
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THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."