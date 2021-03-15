Emekliye çifte ikramiye! 1.146 TL ödenecek
Emekliye çifte ikramiye müjdesi! Bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuşan emekliler, gözünü bu yılki ödemelere çevirdi. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000’er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Ayrıca Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuşan emekliler, gözünü bu yılki ödemelere çevirdi.
Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor.
Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor.
DUL-YETİME DE ARTIŞ
Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.
2020 yılı enflasyonu yüzde 14.60 olarak gerçekleşti.
Buna göre bin liralık ikramiye bin 146 liraya yükselecek.
Emeklilerin eline bu yıl 2 bin lira yerine 2 bin 292 lira geçecek.
İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.
ÖDEME TAKVİMİ BELLİ
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor.
Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor.
Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi, 12-19 Temmuz arasında bekleniyor.
Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.