Son dakika: Bitcoin 60 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı!
Son dakika haberine göre Kripto para birimi Bitcoin'in değeri bugün 60 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı. Kripto paranın değeri üç hafta önce 59 bin dolara yaklaştıktan sonra 50 bin doların altına gerilemişti. Bitcoin, bu hafta içinde kripto paralara olan kurumsal ilginin yeniden artmasıyla birlikte yönünü tekrar yukarı çevirmişti.
Kripto para birimi Bitcoin daha geniş bir şekilde benimseneceği yönündeki iyimserlikle 60.622 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Bitcoin 60.622,00 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 59.945.00 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.
Bitcoin, bu hafta içinde kripto paralara olan kurumsal ilginin yeniden artmasıyla birlikte yönünü tekrar yukarı çevirmişti.
Goldman Sachs, kurumlardan gelen talep üzerine kripto para birimini yeniden kuracağını açıklarken petrol milyarderi Kjell Inge Rokke de Seetee isimli yeni bir girişimle Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapacağını duyurmuştu.
21 Şubat'ta 58 bin dolara ulaşan Bitcoin, ertesi gün 50 bin doların altına gerilemişti.
2021'DE YÜZDE 101 YÜKSELDİ
Bu rekorla beraber Bitcoin'in toplam piyasa değeri de ilk kez 1.1 trilyon doların üzerine çıktı. 2021 yılındaki yükselişi ise yüzde 101'i buldu.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum da bugün yüzde 5.2 değer kazandı ve 1870 doları gördü. Ethereum 20 Şubat'ta ilk kez 2000 doları aşarak rekor kırmıştı.
CHILIZ 1 HAFTADA YÜZDE 600 DEĞER KAZANDI
Bugün en dikkat çekici yükselişlerden birisi yüzde 60 ile Chiliz'de yaşandı. Chiliz son 1 haftada yüzde 600 yükseldi. Ancak TSİ 14.30 itibarıyla son 1 saatte de yüzde 10 kayıp yaşandı. Bugün ve yarın söz konusu düzeltmenin devam edip etmeyeceği takip edilecek.