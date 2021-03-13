Son dakika: Bitcoin 60 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı!

2021'DE YÜZDE 101 YÜKSELDİ

Bu rekorla beraber Bitcoin'in toplam piyasa değeri de ilk kez 1.1 trilyon doların üzerine çıktı. 2021 yılındaki yükselişi ise yüzde 101'i buldu.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum da bugün yüzde 5.2 değer kazandı ve 1870 doları gördü. Ethereum 20 Şubat'ta ilk kez 2000 doları aşarak rekor kırmıştı.