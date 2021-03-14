Devletten istihdama dev destek: 500.000 TL destek verilecek
Devletten istihdam destek paketi... 5 işçiye kadar yeni işçi alacak firmalara 500 bin lira destek verilecek. 1 işçi için yıllık 13 bin 952 lira prim desteği sağalnacak. Peki kimler yararlanacak?, kaç lira ödenecek?, işçi sınırı olacak mı? İşte ilave istihdam paketinin detayları.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları Paketi'nde istihdamın korunması ve artırılması ile ilgili çok önemli bir destek müjdelendi.
Başkan Erdoğan, "Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için İlave İstihdam Finansman Desteği adıyla yeni bir destek modeli getiriyoruz" dedi.
İşte yeni desteğin detayları...
KİMLER YARARLANACAK?
Mevcut çalışan sayısına ilave olarak yeni işçi alan mikro ve küçük ölçekli firmalar yararlanacak.
KAÇ LİRA ÖDENECEK?
Firmalar istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek.
İŞÇİ SINIRI OLACAK MI?
En fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada taahhüdünü yerine getiren firma 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.
İŞÇİLERİN PRİMLERİ ÖDENECEK Mİ?
Firmalar ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecek.
PRİM DESTEĞİ NE KADAR SÜRECEK?
Kişi başı prim desteği 12 ay boyunca sürdürülecek.
PRİM TEŞVİK TUTARI KAÇ LİRA OLACAK?
İşçi başına 12 aylık prim teşviki en az 13 bin 952 lira 28 kuruş olacak.
NORMAL ÇALIŞMAYA DÖNÜŞE DESTEK
Pakette ayrıca ücretsiz izindeki işçilere verilen nakdi ücret desteğinden yararlanıp çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler gereken şartları taşımaları durumunda ilave istihdama finansman desteğini de kullanabilecek.