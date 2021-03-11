Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarında flaş gelişme!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehirler arası otobüs taşımacılığında uygulanan yüzde 50 yolcu kapasitesi sınırlamasının kaldırılmasıyla bilet fiyatlarının da salgın öncesi dönemdeki rakamlara düşürüldüğünü belirterek, "Mayıs ayına kadar otobüs bileti fiyatlarında bir artış söz konusu değil." dedi.

Yıldırım,Kovid-19 salgını nedeniyle kademeli normalleşme dönemine kadar seyahatlerin zorunlu hallerde ve izne bağlı olarak yapılması ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının, şehirler arası yolculukları durma noktasına getirdiğini söyledi.

Hava yollarının bu uygulamadan istisna tutulduğunu, daha sonra servis araçları ve demir yolu taşımacılığında kısıtlamaların kaldırıldığını hatırlatan Yıldırım, "Son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart'ta yayımladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırıldı." diye konuştu.