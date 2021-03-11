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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! Özbekistan ile 31 milyon dolarlık anlaşma

Ticaret Bakanı , ", ihracatın finansmanı için ’daki ve ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! Özbekistan ile 31 milyon dolarlık anlaşma

Ticaret Bakanı , Türk 'ın, mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak 'da yerleşik ve ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmalarla Eximbank ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında imzalanan kredi anlaşması sayısının 5'e, anlaşmaların toplam tutarının ise 170 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

İmzalanan yeni kredi anlaşmaları ile Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileriyle daha etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacminin artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Anlaşmaların ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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