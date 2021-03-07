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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 milyon emekli bekliyordu! Emekliye 355 TL intibak zammı geldi mi? Flaş gelişme... 5 milyon emekli bekliyordu! Emekliye 355 TL intibak zammı geldi mi? Flaş gelişme...
Emekliye 355 TL intibak zammı geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 milyon emeklinin gözü kulağı 355 TL intibak zammına çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak beklentisi taşıyor. İntibak, Meclis'ten yasa çıkarılarak yapılabilecek. Beklentiler hayata geçerse emekliler 355 TL intibak zammından yararlanabilecek. Emekliler son yıllarda yapılan düzenlemeler sonrasında birçok kazanç elde etti. İşte, emekliye 355 TL intibak zammı geldi mi? Flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 07.03.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 16:26
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon vatandaşın intibak zammı için beklentisi sürüyor. İntibak, Meclis'ten yasa çıkarılarak yapılabilecek. Beklentiler hayata geçerse, 5 milyon emekliye 355 liraya varan zam yolu açılacak. Bakanlık tarafından konuyla ilgili çalışmaların yürütüldüğü biliniyor. İntibak zammı için görüşmelerin detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, emekliye 355 TL intibak zammı geldi mi? Flaş gelişme...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken, bu konuda düzenleme yapılması konusunda umutlu. Derneğin Genel Sekreteri Gazi Aykırı, "Emeklinin intibak meselesini ilk gündeme getiren, bununla yetinmeyip davalar açan yegane kuruluş TÜED'dir. 2000 öncesi emekli olanların intibak meselesini nasıl çözüme kavuşturduysak, 2000 sonrası emeklilerimize intibak hakkını kazandırmak için de çalışıyoruz" dedi.
İNTİBAK OLURSA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.
Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.