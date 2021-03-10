2021 yılında bu meslekler büyük önem taşıyor! İşte en çok talep gören meslekler
Bu mesleklere sahip olmak büyük önem taşıyor... Koronavirüs salgını dünyayı derinden etkiledi ve birçok şeyi de değiştirdi. Pandeminin etkisiyle en çok talep gören meslekler değişti. Dijital beceriler öne çıkarken, sağlık da önemini korudu. İşte yılın gözde meslekleri...
Koronavirüs salgını dünyayı derinden etkiledi ve birçok şeyi de değiştirdi. Pandeminin etkisiyle en çok talep gören meslekler değişti. Dijital beceriler öne çıkarken, sağlık da önemini korudu. İşte yılın gözde meslekleri...
E-TİCARET ÇALIŞANI
Online satışların artışıyla e-ticaret çalışanları ön sıralardaki yerini aldı. Dünya çapında işe alımlar yıldan yıla yüzde 73 arttı. Beceriler: Zaman yönetimi, müşteri hizmetleri, liderlik.
İNSAN KAYNAKLARI
İşe alımlar global çapta 2019'dan itibaren yüzde 90'dan fazla arttı. Beceriler: Toplumsal sosyal yardım, organizasyonel gelişim.
KREDİ UZMANLARI
2020'de bu işler için işe alım 2019'a göre yaklaşık yüzde 59 arttı. Beceriler: Risk yönetimi, müşteri hizmetleri, kredi analizi.
RUH SAĞLIĞI UZMANLARI
İşe alım yıldan yıla yüzde 24 arttı. Beceriler: Oyun terapisi, farkındalık, bilişsel davranışçı terapi.
PROFESYONEL VE KİŞİSEL KOÇLAR
İşe alımlar yüzde 51'den fazla arttı. Beceriler: Mentorluk, sosyal medya, girişimcilik. İşe alınanların yüzde 92'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip.
EĞİTİM UZMANLARI
Uzaktan eğitimin etkisiyle işe alım yıldan yıla yüzde 20'den fazla arttı. Beceriler: Ders planlama, zaman yönetimi, farklılaştırılmış öğretim.
UZMAN MÜHENDİSLER
İşe alım yaklaşık yüzde 25 arttı. Beceriler: Program yönetimi, web geliştirme, dağıtık sistemler.
VERİ BİLİMİ UZMANLARI
İşe alım yüzde 46 oranında arttı. Beceriler: İstatistiksel modelleme, veri görselleştirme.
DİJİTAL İÇERİK UZMANLARI
Talep yüzde 49 arttı. Beceriler: Video düzenleme, yaratıcı yazarlık, topluluk önünde konuşma.
HEMŞİRELER
Talep yıldan yıla yaklaşık yüzde 30 arttı. Beceriler: Hasta savunuculuğu, klinik araştırma, zaman yönetimi.
SAĞLIK DESTEK PERSONELİ
2019'dan bu yana bu pozisyonlar için işe alım yüzde 34'ten fazla arttı. Beceriler: Hasta eğitimi, veri girişi, hekim ilişkileri.