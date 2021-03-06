Emekliye en az 2.825 TL maaş! Emekli maaşı 'Asgari ücrete eşitlensin' talebi
Son dakika haberine göre; 2019’da bin, 2020’de bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığında bu yıl yeni artış beklentisi var. Türkiye Emekliler Derneği ‘Asgari ücrete eşitlensin’ teklifi yapıyor. Eğer bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artmış olacak.
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Eğer bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak.
Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek.
Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.