06 Mart 2021, Cumartesi
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Emekliye en az 2.825 TL maaş! Emekli maaşı 'Asgari ücrete eşitlensin' talebi

Son dakika haberine göre; 2019’da bin, 2020’de bin 500 liraya çıkarılan en düşük aylığında bu yıl yeni artış beklentisi var. ‘Asgari ücrete eşitlensin’ teklifi yapıyor. Eğer bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artmış olacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.03.2021
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Emekliye en az 2.825 TL maaş! Emekli maaşı 'Asgari ücrete eşitlensin' talebi

Ülkemizde emekliler son yıllarda pek çok önemli imkana kavuştu.

ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelir imkanları hayata geçilirken, aylıklarında da iyileştirmelere de imza atıldı.

En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin, 2020'de de bin 500 liraya yükseltildi.

Emekliler, taban aylıkta bu yıl da bir artış yapılması beklentisini taşıyor.

DUL-YETİM DE ALIR


Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), ve sigortalılarının taban emekli aylıklarının, bu yıl net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete eşitlenmesini talep ediyor.

Eğer bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak.

Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek.

Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.

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