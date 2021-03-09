Akaryakıt alırken nelere dikkat edilmeli?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eşel mobil sistemi fırsat bilinerek tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine göz yummayız. EPDK olarak kar oyunlarına izin vermeyiz. Büyük hacimli bütün dağıtım şirketlerinden gerekli bilgileri istedik ve ilk tespitler doğrultusunda bazı dağıtım şirketleri hakkında hemen inceleme başlattık. Elbette burada incelememizin muhatabı olanlar tüketicilerimizi mağdur eden, sektörümüze zarar veren şirketler olacak. Hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzü korumak için kanunla belirlenmiş yetkilerimizi kullanmakta bir an olsun tereddüt etmeyiz. Kar oyunlarına kalkışan, gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız."