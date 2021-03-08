Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye büyük hedefleri olan bir ülkedir

"TÜRKİYE ARTIK BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN VE HER ALANDA GELECEĞİ PARLAK BİR ÜLKEDİR"

"Türkiye, mesleğinizi gururla ve en ileri teknik imkanlar içinde icra edeceğiniz güçlü bir denizcilik ülkesi haline gelmiştir" diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Zira, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve kadınların güçlendirilmesine yönelik yürütülen politika ve programlar kapsamında denizcilik sektöründe kadın istihdamının artırılması en önemli hedeflerimizden biridir. Denizciliğe gönül vermiş kadınlarımızın da Mavi Vatanımızda üstlenecekleri görevlerle, üzerlerine düşenin fevkinde bir başarı göstereceklerine inancım tamdır. Türkiye artık büyük hedefleri olan ve her alanda geleceği parlak bir ülkedir. Hepinizin önünüzdeki yıllara güvenle bakmasını istiyorum. Bugün Türkiye, mesleğinizi gururla ve en ileri teknik imkanlar içinde icra edeceğiniz güçlü bir denizcilik ülkesi haline gelmiştir. Çünkü bizler, Türkiye'nin her alanda gelişmesi ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 yıldır Türkiye'de ulaştırma ve haberleşmede çağın ötesinde projelerle küresel düzeyde iddiamızı artırdık. Attığımız stratejik adımlarla bölgemizde ve dünyanın en önemli ticari koridorlarında lojistik bir süper güç haline geldik. Denizyollarımız bu süreçte en önemli reform alanlarımızdan biri oldu. Kıyılarımızı dünya ölçeğinde limanlarımızla, tersanelerimizle kuşattık. Gemi inşa sanayiinde dünya ile rekabet eden bir konuma geldik."