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Bakan Karaismailoğl İstanbul'a müjdeyi verdi! İki raylı sistem daha geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "'a (- ve - hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Bakan Karaismailoğl İstanbul'a müjdeyi verdi! İki raylı sistem daha geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı- Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'a (- ve - hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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