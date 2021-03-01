Bakan Karaismailoğl İstanbul'a müjdeyi verdi! İki raylı sistem daha geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması törenine katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.