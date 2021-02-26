Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Filyos Liman altyapısı yüzde 99.5'e ulaştı

Filyos Limanı hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük bir katkı verecektir. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı yollarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı projesi ile 12 km demiryolu ve 4,5 km karayolu inşa edeceğiz. Yine bu kapsamda buradan ayrıldıktan sonra çalışmalarını incelemeye geçeceğimiz Mithatpaşa Tünelleri de bölge ulaşımının rahatlaması ve gelişmesi açısından çok önemli bir projedir. Hem Filyos Limanı hem de Mithatpaşa Tünelleri Zonguldak'a vurulan iki mühür misali bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle, Milli Bağımsızlık ve Milli Ekonomi ekseninde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütünsel kalkınmamızı tesis etmek, ülkemizi lojistik bir süper güç yapmak amacıyla projelerimizi birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Bütün bu işler yarını bugünden kuran bir devlet aklının eseridir. Son 30 yılda başta Avrupa olmak üzere deniz aşırı ülkelerde bulunan zenginlik merkezlerinin yavaş yavaş doğuya hareket ettiği görülmektedir."