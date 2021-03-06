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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Tersane İstanbul Projesi, İstanbul'un marka değerini artıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'nin ilk etabını 2022’nin sonlarına doğru tamamlamayı planladıklarını belirterek, projenin, İstanbul'un marka değerini artıracağını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Tersane İstanbul Projesi, İstanbul'un marka değerini artıracak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından projeye ilişkin bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "Eski adıyla , yeni adıyla Tersane İstanbul tamamlandığında sinema salonları, müzeleri, sosyal alanlarıyla İstanbul için bir çekim merkezi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, projeyle en az 20 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağ��na dikkati çekerek, "Yıllık 30 milyon ziyaretçi hedefiyle de İstanbul'un tarihine, kültürüne yakışacak bir eser ortaya çıkacak. Proje kapsamında 83 bin metrekare tescilli yapı restore edilerek kamunun kullanımına sunulacak." ifadelerini kullandı.

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2022'nin sonlarına doğru projenin ilk etabını tamamlamayı planladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, divanhane ve eski karakol binasının bu projenin dışında olduğunu, restorasyonu ve ihyası tamamlandığında eskisi gibi Deniz Kuvvetleri Saha Komutanlığının uhdesine bırakılacağını bildirdi.

"YAKLAŞIK 700 BİN METRE KARELİK BİR ALANI İSTANBULLULARA KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Karaismailoğlu, İstanbul için 'in çok önemli bir yer olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyanın başkenti, göz bebeğimiz İstanbul'dayız. Bir tarafımızda bir tarafımızda , sol tarafımızda Balat, arkamızda Süleymaniye, . Sağ tarafımızda ve var, karşımızda. Burası eski adıyla Taşkızak Tersanesi, yeni adıyla Tersane İstanbul olma yolunda hummalı bir çalışma var. Yaklaşık 700 bin metre karelik bir alanı İstanbullulara kazandırmak için çalışıyoruz."

Bakanlık olarak ülkenin her bir noktasında çok önemli ulaştırma projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bir taraftan da tarihi ve kültürel mirasa sahip çıktıklarını aktardı.

"23 TESCİLLİ ESER VAR"

Karaismailoğlu, 1800 metrelik kıyı şeridindeki yaya, bisiklet ve yürüme yollarıyla projenin hem Beyoğlu'na hem de çevresi 'ya, Hasköy'e önemli katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

", İstanbul'un marka değerini artıracak, değerine değer kazandıracak. Diğer projelerimizde olduğu gibi bunu da en güzel şekilde İstanbulluların hizmetine sunacağız. Burada 23 tescilli eser var. Bunları restore edip, İstanbullulara yaşam alanı kazandıracağız."

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