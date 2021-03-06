Karaismailoğlu, projeyle en az 20 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağ��na dikkati çekerek, "Yıllık 30 milyon ziyaretçi hedefiyle de İstanbul'un tarihine, kültürüne yakışacak bir eser ortaya çıkacak. Proje kapsamında 83 bin metrekare tescilli yapı restore edilerek kamunun kullanımına sunulacak." ifadelerini kullandı.

2022'nin sonlarına doğru projenin ilk etabını tamamlamayı planladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, divanhane ve eski karakol binasının bu projenin dışında olduğunu, restorasyonu ve ihyası tamamlandığında eskisi gibi Deniz Kuvvetleri Saha Komutanlığının uhdesine bırakılacağını bildirdi.