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Faizsiz konutta yeni dönem başladı! Hapis cezası geldi

Son dakika haberine göre; Faizsiz konutta yeni dönem başladı. Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik yasa çıktı. Vatandaşı suistimal eden şirketlere 2 ila 18 yıla kadar hapis ve para cezası geldi.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 08.03.2021
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Faizsiz konutta yeni dönem başladı! Hapis cezası geldi

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasına ilişkin yasanın dün 'de yayınlanarak uygulamaya girmesiyle birlikte faizsiz konutta yeni dönem başladı.

Yasal statünün kazanılmasıyla sisteme güvenin ve sistemin konut ve araç satışlarındaki payının artması bekleniyor. Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak.

Yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek. Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilecek.


Şirketler de fon havuzunu kendi operasyonel hesaplarından ayırmak zorunda olacak. Fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecek.

18 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek. İzinsiz faaliyette bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Kendisine devredilmiş koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu parayı zimmetine geçiren şirket yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer mensuplarına, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde faile 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

6 AYLIK UYUM SÜRECİ
Asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak bu şirketler yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek.

'ne üye olma zorunluluğu getirilirken, yasada belirtilen sermayeye ulaşabilmeleri amacıyla altı aylık süre verilecek.

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