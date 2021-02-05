Harekete geçildi! Faizsiz ev satışına 'Çiftlikbank' düzenlemesi

50 MİLYON TL SERMAYEYE ULAŞTI

Faizsiz-peşinatsız ev ve araba şirketleri, altın günlerinde olduğu gibi üyelerinden belirlenen oranda aylık ya da haftalık para topluyor. Toplanan para ile bir ya da birkaç kişiye vaat edilen ev, araba ya da eşya alınıyor. Şirketin belli bir komisyonu bulunuyor. Parayı buradan kazanıyor. Bazı firmaların satılan evleri de kendisinin yaptığı biliniyor.