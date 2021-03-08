8 Mart nakdi ücret desteği yattı mı? Ücretsiz izne ayrılan çalışanları için sunulan nakdi ücret desteği, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödenmeye başladı. Geçtiğimiz hafta kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinin yatırılması ile birlikte gözler nakdi ücret desteğine çevrildi. Şubat ayına ilişkin ödemeleri bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 8 Mart nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Şubat ayı ödeme tarihi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

8 MART NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YATTI MI? ÖDEME TAKVİMİ...

2021 Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri henüz başlamadı. Ödeme takvimi henüz durulmasa da, bir önceki ödemelere baktığımızda bu hafta içerisinde ödemelerin başlaması düşünülüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.