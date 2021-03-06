Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın Valiliği'ni ziyaret etti.

Yaklaşık 3 saat süren İl Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından Bakan Kurum, açıklamalarda bulunarak, "Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlatmış olduğu seferberlik kapsamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Ve şu anda devam eden 272 bin bağımsız bölümden oluşan konutun inşaatı gerek TOKİ Başkanlığımızla gerekse belediyelerimiz eliyle Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kapsamda vatandaşımıza 15,5 milyar lira gerek kira gerekse kamulaştırma yardımları oldu. Ülkemizin 5 yıllık hedeflerinde acil öncelikli 1,5 milyon konutunu sağlamaktır." dedi.



Bakan Kurum vatandaşlara bu süreçte mağdur olmamaları için destek verdiklerini ifade ederek, açıklamasına şöyle devam etti:



"Bununla ilgili şehirlerimize giderek, kentsel dönüşüm kararlarımızı alıyoruz. Diğer taraftan vatandaşlarımızın bu süreçte mağduriyet yaşamaması için meclisimizde önemli kararlar aldık. Bununla ilgili bakanlığımızın faydalandırdığı kredi miktarlarını 125 binlerden 200 bin TL'ye çıkardık. Amacımız, hedefimiz ülkemizde riskli olduğunu düşündüğümüz vatandaşımızı rızası çerçevesinde, yerinde hızlı ve gönüllü prensipleriyle dönüştürmektir. Son bir asırdır 80 bin vatandaşımızı yitirdik. Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız."



Bakan Kurum daha sonra Millet Bahçesi yapılacak alanda incelemelerde bulundu.

BAKAN KURUM, BARTIN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılında yapılacak genel seçimin önemli olduğunu belirterek, "Kapı kapı, mahalle mahalle köy köy gezip vatandaşlarımızın talepleri, ihtiyaçları neyse onları dinleyeceğiz." dedi.

AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kurum, İl Başkanı Turhan Kalaycı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile de görüşen Kurum, partililerle bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Bitlis'te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Bartın'da eğitimden sağlığa sanattan spora, çevre ve şehircilik hizmetlerine, turizm ve tarım sektörüne bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyar liralık hizmetler gerçekleştirildiğini aktaran Kurum, milletin gönlüne dokunabilmenin önemli olduğunu söyledi.

Kurum, yatırım ve eser yapma mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizerek, kentin her türlü ihtiyacını gidermek üzere hazır olduklarını belirtti.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alana ilişkin kararları kentin yöneticileriyle aldıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Amacımız güçlü Türkiye için güçlü Bartın'ı inşa etmektir. Bunu hep birlikte yapacağız. 2023 seçimleri çok önemli bir seçim. İnşallah 2023'e giden yolda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 19 yıllık o AK Parti iktidarı anlayışını, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, dünyadaki tüm mazlumların lideri, onların eli gözü kulağı olan Cumhurbaşkanımızı inşallah 2023 yılında yeniden seçmek, yeni 19 yıllara başlamak üzere çok çalışacağız. Kapı kapı, mahalle mahalle köy köy gezip vatandaşlarımızın talepleri ihtiyaçları neyse onları dinleyeceğiz."

Bakan Kurum, kentteki yatırımlar hakkında da bilgi verdi.