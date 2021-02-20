Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Çamlıca Kulesi'nde inceleme: Dünyada bir ilk oldu

"İSTANBUL'A TURİZM AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR ESER KAZANDIRDIK"

Çamlıca Kulesi'nin uzun bir süre yapılan çalışmanın ardından ortaya çıkan çok değerli bir eser olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Uluslararası yapılan bir yarışma sonucu tasarımı belirlen bir proje bu. Teknolojik açısından, estetik bakımından çok önemli bir projedir. Güçlü ve kaliteli yayın yaparak radyoculuk sektörü de düzene konulmuş oldu" dedi.



İstanbul'a turizm açısından da önemli bir eser kazandırdıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, Seyir Terasından İstanbul'un her bir yanının çok rahat görünebildiğini anımsattı. Çamlıca Kulesi'nin panoramik bir kule olduğunu kaydeden Karaismailoğlu; Topkapı Sarayı, Sultanahmet gibi İstanbul'un birçok önemli eserlerini buradan görünebileceğini anlattı.

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