Cumhuriyet, Bilal Erdoğan’nı hedef alan yalan haberine manşetten tekzip yayımlamak zorunda kaldı!
Cumhuriyet Gazetesi’nin “Bilal Erdoğan'ın Şanslı Arkadaşı - Arkadaş ihale zengini" başlıklı yalan haberi bugün manşetten tekzip edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel aracılığıyla gönderilen tekzipte “Yalanı meslek edilmiş kara propaganda merkezleri yayınlarında, ‘Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden toplamı 26 milyon 442 bin 247 lirayı bulan 5 ihale alan Fatih Başçı adlı kişinin Necmeddin Bilal Erdoğan’ın arkadaşı’ olduğu yönünde gerçeğe aykırı iddialara yer verilmiştir. Ancak bu kötü niyetli sözde gazetecilerin, kamuoyunu yanıltarak gündemi meşgul etme çabalarına geçit verilmeyecektir. Gerçeğe aykırı haber yapmayı alışkanlık haline getiren Cumhuriyet Gazetesi iftiralarına zemin hazırlamak amacıyla müvekkilimin adını kullanarak kamuoyunu müvekkilim aleyhine yönlendirmeye çalışmaktadır” denildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel aracılığıyla gönderilen tekzipte "Yalanı meslek edilmiş kara propaganda merkezleri yayınlarında, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden toplamı 26 milyon 442 bin 247 lirayı bulan 5 ihale alan Fatih Başçı adlı kişinin Necmeddin Bilal Erdoğan'ın arkadaşı' olduğu yönünde gerçeğe aykırı iddialara yer verilmiştir. Ancak bu kötü niyetli sözde gazetecilerin, kamuoyunu yanıltarak gündemi meşgul etme çabalarına geçit verilmeyecektir. Müvekkilim sözde haberde adı geçen şahsın arkadaşı değildir. Müvekkilimin Gaziantep'te yapılan bir ihale hakkında bilgisinin olması mümkün değildir. Tekzip konusu sözde haberde iddia edildiği gibi ortada bir usulsüzlük varsa ilgili belediye hukuka uygun şekilde gereğini yapacaktır. Fakat gerçeğe aykırı haber yapmayı alışkanlık haline getiren Cumhuriyet Gazetesi iftiralarına zemin hazırlamak amacıyla müvekkilimin adını kullanarak kamuoyunu müvekkilim aleyhine yönlendirmeye çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Cumhuriyet Gazetesi'nde 31 Ocak tarihinde "Bilal Erdoğan'ın Şanslı Arkadaşı - Arkadaş ihale zengini" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını, yalan ve iftira olduğunu manşetinden duyurdu. Gazetede bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel aracılığıyla gönderilen tekzibi manşetine taşıdı. Cumhuriyet'in manşetinde yer alan "Cumhuriyet Gazetesi'nin Necmeddin Bilal Erdoğan'ı hedef alan gerçek dışı, iftira niteliğindeki yazısına cevabımızdır" başlıklı tekzipte şu ifadelere yer verildi:
BİLİNÇLİ, PLANLI VE TAAMMÜDEN YANLIŞ VE İFTİRA NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLER HAZIRLANILDI
"Cumhuriyet Gazetesi'nin 31 Ocak 2021 tarihli nüshasında 'Bilal Erdoğan'ın Şanslı Arkadaşı - Arkadaş ihale zengini' başlıklarıyla yayınlanan Hazal Ocak tarafından kaleme alınana sözde haber ile kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış yönlendirilmesinin önüne geçmek üzere bazı bilgileri paylaşmak zaruri olmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, en temel gazetecilik ilkesi gereği basın meslek ahlakına sahip her gazeteci, iddialarını kaleme almadan önce muhataplarına sormakla mükelleftir. Buna rağmen eser sahibi doğru bilgiyi almak yerine, kamuoyunu müvekkilim aleyhine yönlendirmek ve kışkırtmak amacıyla, bilinçli, planlı ve taammüden yanlış ve iftira niteliğindeki bilgiler ile yazısını hazırlamıştır. Böylece basın meslek ilkelerinin açıkça çiğnendiği de görülmektedir.
"MÜVEKKİLİM SÖZDE HABERDE ADI GEÇEN ŞAHSIN ARKADAŞI DEĞİLDİR"
Yalanı meslek edilmiş kara propaganda merkezleri yayınlarında, 'Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden toplamı 26 milyon 442 bin 247 lirayı bulan 5 ihale alan Fatih Başçı adlı kişinin Necmeddin Bilal Erdoğan'ın arkadaşı' olduğu yönünde gerçeğe aykırı iddialara yer verilmiştir. Ancak bu kötü niyetli sözde gazetecilerin, kamuoyunu yanıltarak gündemi meşgul etme çabalarına geçit verilmeyecektir. Müvekkilim sözde haberde adı geçen şahsın arkadaşı değildir.
"BİLAL ERDOĞAN'IN GAZİANTEP'TE YAPILAN BİR İHALE HAKKINDA BİLGİSİNİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Müvekkilimin Gaziantep'te yapılan bir ihale hakkında bilgisinin olması mümkün değildir. Tekzip konusu sözde haberde iddia edildiği gibi ortada bir usulsüzlük varsa ilgili belediye hukuka uygun şekilde gereğini yapacaktır. Fakat gerçeğe aykırı haber yapmayı alışkanlık haline getiren Cumhuriyet Gazetesi iftiralarına zemin hazırlamak amacıyla müvekkilimin adını kullanarak kamuoyunu müvekkilim aleyhine yönlendirmeye çalışmaktadır.
"CUMHURİYET GAZETESİ'NİN HİÇBİR SOMUT GERÇEKLİĞE DAYANMAYAN UYDURULMUŞ İDDİALARI…"
Cumhuriyet Gazetesi ve yazarları uzun süredir müvekkilimi hedef alan yazılarla gerçeğe aykırı şekilde belirli bir amaca matuf iftira niteliğindeki iddialarını yayınlayarak hukuk dışı ve basın meslek ilkelerini açıkça ihlal anlamına gelen yayıncılık politikasını sürdürmektedir. Bu nedenle Cumhuriyet Gazetesi'nin çamur at izi kalsın stratejisine uygun olarak, kin ve nefret söylemleriyle sürdürmekte olduğu yayın anlayışı basın ve ifade özgürlüğü korumasından yararlanamamalıdır. Zira basın özgürlüğü korumasından yararlanmanın öncelikli kriteri en azından görünür gerçekliğe uygunluktur. Fakat Cumhuriyet Gazetesi'nin hiçbir somut gerçekliğe dayanmayan uydurulmuş iddialarla müvekkilim aleyhine yayın yapması her bakımdan hukuka aykırıdır.
"KASITLI YAYIN ANLAYIŞINI BİR KERE DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTEDİR"
Sonuç olarak yazı içeriğinde bahsi yapılan olay tamamıyla hayal ürünü bir kurgudan ibarettir. Bu sebeple tekzibe konu yazı içeriğinde müvekkilim adının kullanılması habercilik adına kamuoyunu gerçek bilgilerle aydınlatma noktasında hiçbir kaygısı olmayan gazetenin kasıtlı yayın anlayışını bir kere daha gözler önüne sermektedir. Cumhuriyet Gazetesi'nin ve eser sahibinin gerçeğe aykırı, hiçbir somut gerekçesi olmayan, hakaret ve iftira niteliğindeki sözde haberi ile ilgili tüm yasal haklarımızı hızlı, eksiksiz ve etkin bir şekilde kullanacağımızı bildirir, Cumhuriyet Gazetesi'nin haber değeri taşımayan tekzibe konu yazısına itibar edilmemesini diler, kamuoyuna saygılarımızla sunarız"