25 Şubat 2021, Perşembe
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THY bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde!

Türkiye'nin dünya çapındaki en önemli markalarından , 18-24 Şubat tarihleri arasında günlük yaptığı ortalama 603 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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THY bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde!

Türk Hava Yolları (THY), 18-24 Şubat'ta günlük ortalama 603 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 18 ile 24 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 603 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 359 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 241 uçuşla KLM, 4. sırasında 213 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 142 uçuşla SAS, 6. sırasında 102 uçuşla British Airways yer aldı.

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