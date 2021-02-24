24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY kararını açıkladı! 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

THY kararını açıkladı! 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Türk Hava Yolları (THY), uzaktan çalışmanın 31 Mayıs'a kadar devam ettirilmesine karar verildiğini duyurdu.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 24.02.2021
ABONE OL
THY kararını açıkladı! 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

THY İstihdam Başkanlığından yapılan açıklamada, çalışanlardan aldıkları geri bildirimler ve salgının mevcut durumu göz önünde bulundurularak uzaktan çalışma süresinin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni bir değerlendirme ve bilgilendirme yapılana kadar ortaklığımız yurt içi yerleşkelerinde uzaktan çalışmanın 31 Mayıs 2021'e kadar devam ettirilmesine karar verilmiştir." denildi.

Uzaktan çalışma usul ve esaslarının aynı şekilde sürdürüleceği aktarılan açıklamada, destek birimine çalışanlardan gelen sorular ışığında "Sıkça Sorulan Sorular" dokümanı da hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, uçuş çalışanları için uçuş frekansları göz önünde bulundurularak planlama yapılacağı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA