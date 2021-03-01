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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş kripto para açıklaması

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralara ilişkin gelişmelerin ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, kripto paralardaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları Bakanlığın da paylaştığı belirtilerek, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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