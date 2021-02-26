Dijital para tuzağı! 328 kişiyi dolandıran şebekeye operasyon: 19 kişi yakalandı

Şebeke tarafından gerçekleştirilen vurgunun boyutunun ise bir hayli yüksek olduğu öğrenildi. Dijital para vurgununda 1 milyon 270 bin 779 Euro, 12 bin dolar ve 4 milyon 177 bin 374 TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.