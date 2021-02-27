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Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...
Son dakika... Koronavirüs ne zaman bitecek? İlk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde 2019 Aralık ayının sonlarına doğru ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Pandeminin başlaması ile birlikte alınan tedbirlerin yanı sıra aşı çalışmaları da hız kazanmıştı. Dünya genelinde ilk onaylanan koronavirüs aşısı Pfizer – BioNTech'i geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, normal hayata geçiş ile ilgili açıklamalarda bulundu ve tarih verdi. Peki, koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş ne zaman? İşte kritik açıklamalar...
Giriş Tarihi: 27.02.2021 16:41Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 16:45
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Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...
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Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...
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Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...
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Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...
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Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...