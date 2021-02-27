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Haberler Galeri Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...

Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...

Son dakika... Koronavirüs ne zaman bitecek? İlk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde 2019 Aralık ayının sonlarına doğru ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Pandeminin başlaması ile birlikte alınan tedbirlerin yanı sıra aşı çalışmaları da hız kazanmıştı. Dünya genelinde ilk onaylanan koronavirüs aşısı Pfizer – BioNTech'i geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, normal hayata geçiş ile ilgili açıklamalarda bulundu ve tarih verdi. Peki, koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş ne zaman? İşte kritik açıklamalar...

Giriş Tarihi: 27.02.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 16:45
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Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...
Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...

Dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Türkiye ve bazı ülkelerde aşılama sürecinin başlamasının ardından gözler normal yaşama dönüş tarihine çevrildi. İnternet üzerinde 'Koronavirüs ne zaman bitecek?' soruları artarken, Prof. Dr. Uğur Şahin'den kritik açıklama geldi. Peki, koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...
Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...

KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK? NORMAL YAŞAMA GEÇİŞ...

Dünya genelinde ilk onaylanan koronavirüs aşısı Pfizer-BioNTech'i geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman basınına, normalleşme sürecine ilişkin tarih verdi. Şahin, dünyanın Mayıs-Haziran aylarında normale dönebileceğini açıklandı.

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Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...
Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...

Şahin, Alman basınından Der Spiegel ve Bild gazetesine yaptığı açıklamada, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs- Haziran aylarında gerçekleşeceğini söyledi.

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Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...
Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...

AŞILANMA EN BÜYÜK ETKEN

Aşılamaya vurgu yapan Şahin, "Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak Covid-19'un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

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Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...
Kritik açıklama: Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal yaşama geçiş için tarih verildi! Vakalarda kalıcı düşüş...

HER İKİ YILDA AŞI TEKRARI

Virüsteki mutasyonların artmasının endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, geliştirdiği aşının bu kadar yüksek etki etmesini beklemediğini de ayrıca belirtti. Şahin, koronavirüs aşısı sayesinde virüsün insan vücudundaki gelişiminin engellendiğini ifade ederken koronavirüs aşısının her iki yılda bir tekrar edilmesi gerektiğini de ayrıca belirtti.

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