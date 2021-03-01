Koronavirüs kısıtlamaları hangi illerde kalkacak? Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

KARADENİZ'DEN 4 İL KIRMIZI LİSTEDE



Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları (15-21 Şubat' başlıklı listede 12 il kırmızı listede yer aldığı iddia edildi. Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.