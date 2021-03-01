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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs kısıtlamaları hangi illerde kalkacak? Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Koronavirüs kısıtlamaları hangi illerde kalkacak? Türkiye'nin gözü bu toplantıda!
Türkiye'nin beklediği 1 Mart geldi ve milyonlar kısıtlamaların kalkacağı illerin açıklanmasını bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'de başlayacak Kabine Toplantısı ardından kısıtlamaların kalkacağı iller açıklanacak. Sağlık Bakanlığı ise illeri risk durumuna göre 4'e ayırmıştı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre kısıtlamaların kalkması beklenen iller.
Giriş Tarihi: 01.03.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 11:10
Sağlık Bakanlığı 81 ili nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre 4'e ayırdı. Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonrasında listedeki kırmızı ve turuncu kodlu illerde kısıtlamaya devam edilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak.
KARADENİZ'DEN 4 İL KIRMIZI LİSTEDE Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları (15-21 Şubat' başlıklı listede 12 il kırmızı listede yer aldığı iddia edildi. Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor. Listeye göre kısıtlamaların devam etmesi beklenen iller şu şekilde;
GİRESUN