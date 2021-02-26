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Son dakika: Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli yarın açılıyor! Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak

Son dakika haberine göre 'nın ilçesini 'nın ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, yarın hizmete girecek. Açılış törenine, Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Son dakika: Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli yarın açılıyor! Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, projeyle Kızılcahamam ile Çerkeş arasında yüksek rakım ve eğimden kaynaklı kış şartlarının etkisi en aza indirilerek, ulaşım standardı artırılmış ve güvenli trafik akışı sağlanmış oldu.



6 kilometrelik mevcut güzergahın uzunluğu tünelle 3,6 kilometreye düşürülerek yol 2,4 kilometre kısaltıldı.

Proje sayesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahı tercih etmesiyle Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlanacak.

Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise yerinden katılması bekleniyor.

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