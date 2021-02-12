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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüzde 81'i tamamlandı! Zigana Tüneli Avrupa'nın en uzunu olacak Yüzde 81'i tamamlandı! Zigana Tüneli Avrupa'nın en uzunu olacak Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşası sürüyor. Yüzde 81'i tamamlanan tünel, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı da 40 dakika kısaltacak. Giriş Tarihi: 12.02.2021 11:48
Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek. Yüzde 81'i tamamlanan Zigana Tüneli, yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak.
40 DAKİKA KISALACAK
Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak.
Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tüneli ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı çift tüplü tünel olduğu belirtildi.
VALİ TAŞBİLEK: DESTAN YAZILIYOR
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, beraberinde Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş ve tesis yöneticileriyle Zigana Tüneli inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Taşbilek, "Gerçekten burada bir destan yazılıyor. Mühendislerimizin, teknisyenlerimizin ve işçilerimizin katkısıyla çok önemli bir destan yazılıyor.