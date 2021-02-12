Yüzde 81'i tamamlandı! Zigana Tüneli Avrupa'nın en uzunu olacak

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşası sürüyor. Yüzde 81'i tamamlanan tünel, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı da 40 dakika kısaltacak.

Giriş Tarihi: 12.02.2021 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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