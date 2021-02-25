25 Şubat 2021, Perşembe
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Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli! O yol 6,5 kilometre kısalıyor!

-- devlet yolu üzerinde yapımı devam eden Eğribel Tüneli'nde geçişlerin 2021 sonlarına doğru, projenin ise 2022 yılında tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tünelden geçişlerin 2021 yılı sonlarına doğru, projenin ise 2022 yılında tamamlanması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli! O yol 6,5 kilometre kısalıyor!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün, . Bölge Müdürlüğü yetkililerinden projenin son aşaması hakkında bilgi aldığı, tünelin bir an önce ulaşıma açılması için yüklenici firma çalışmalarına talimat verdiği belirtildi.

Tünelin, 'i ve güney bölgelerine bağlayan yol üzerinde yer alan 2200 rakımlı Eğribel geçidinin mevsim şartlarından etkilenmeden güvenli ve konforlu şekilde geçilmesini sağlayacağına vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Eğribel Tüneli'nin ulaşıma açılması için tünel kaplama ve kablolama işlemlerinde önemli mesafe kat edildi. Aynı zamanda Giresun ile Sivas arasında kesintisiz trafik akışının sağlanması, bölgenin ticaret, ekonomi, sanayi ve turizmine katkı sunulması amacıyla 5,9 kilometre çift tüplü tünel olarak projelendirilen Eğribel Tüneli, 1,8 kilometrelik bağlantı yollarının da tamamlanmasıyla yol kullanıcılarına zorlu anlar yaşatan Eğribel geçidinin olumsuz etkileri giderilirken, yol güzergahı 6,5 kilometre kısalarak mevcut yola göre zamandan da 25 dakika tasarruf sağlanacak."

Açıklamada, Eğribel Tüneli'nin, - kara yolu üzerinde yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden - arasındaki yeni 'nden çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli olacağına işaret edildi.

Eğribel Tüneli'nin, Doğu Karadeniz'in 'ne açılan en önemli kapılarından biri olacağı kaydedilen açıklamada,"Tünelde şu anda sığınma cebinin donatı, membran ve kaplama betonu imalatları ile araç geçişinin membran ve kaplama betonu imalatları, yine kiriş imalatları ile birlikte kablo kanalına ait kalıp donatı ve beton imalatları yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, her iki tüpte de kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığı, kaplama ve diğer işlerin devam ettiği belirtilerek, sağ tüpte 4 bin 397, sol tüpte 36 olmak üzere toplamda 4 bin 433 metre nihai kaplama betonunun tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, tünelden geçişlerin 2021 yılı sonlarına doğru, projenin ise 2022 yılında tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

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