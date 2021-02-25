Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli! O yol 6,5 kilometre kısalıyor!

Açıklamada, her iki tüpte de kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığı, kaplama ve diğer işlerin devam ettiği belirtilerek, sağ tüpte 4 bin 397, sol tüpte 36 olmak üzere toplamda 4 bin 433 metre nihai kaplama betonunun tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, tünelden geçişlerin 2021 yılı sonlarına doğru, projenin ise 2022 yılında tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.